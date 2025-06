Corsa al riarmo di Nato e Ue la scusa ufficiale diventa Putin

In un contesto di tensioni crescenti, la corsa al riarmo di NATO e UE trova nel nome di Putin la scusa perfetta per giustificare uno sforzo militare senza precedenti. Con paesi che puntano a portare le spese al 5% del PIL e un piano europeo da 800 miliardi di euro, sembra che l’Occidente abbia bisogno di un nemico esterno per consolidare le proprie strategie di potere. Ma cosa si cela dietro questa strategia?

La decisione dei 32 Paesi alleati della Nato di armarsi fino ai denti portando le spese militari al 5% del Pil, che fa seguito a quella dell’Europa di Ursula von der Leyen di approvare un piano di riarmo da 800 miliardi di euro, aveva bisogno di un alibi. Per giustificarsi l’Occidente, con tanto di volenterosi al seguito, nonostante (leggi articolo a pagina 2) ci racconti che la Russia è in caduta libera, militarmente ed economicamente, aveva bisogno di inventarsi una minaccia. Gli alleati si dichiarano “uniti di fronte a profonde minacce e sfide alla sicurezza, in particolare la minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia per la sicurezza euro-atlantica e la persistente minaccia del terrorismo”, si legge nella dichiarazione finale del vertice Nato de L’Aja di qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Corsa al riarmo di Nato e Ue, la scusa ufficiale diventa Putin

