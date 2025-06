Corriere dello Sport | Napoli tre uomini in gamba

Il Napoli si prepara a fare un salto di qualità, accelerando sul mercato per consegnare ad Antonio Conte una rosa competitiva e completa già in vista del ritiro di Dimaro. Dopo i colpi Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il club azzurro punta a rinforzarsi ulteriormente con tre uomini in gamba, pronti a fare la differenza e a scrivere un nuovo capitolo di successi.

"> Il Napoli accelera sul mercato per consegnare ad Antonio Conte una rosa il più possibile completa già in vista del ritiro estivo di Dimaro, previsto per il 17 luglio. Secondo quanto riferisce Fabio Mandarini su Il Corriere dello Sport, dopo gli arrivi di Kevin De Bruyne e del giovane Luca Marianucci, il club azzurro punta a completare il proprio mosaico con altri tre innesti di spessore: un esterno sinistro offensivo, un terzino destro e un difensore centrale. Il nome in pole per la fascia è quello dell’olandese Noa Lang: trattativa in fase avanzata, con il PSV pronto a cedere il giocatore per 25 milioni più bonus. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, tre uomini in gamba”

In questa notizia si parla di: corriere - sport - napoli - uomini

Corriere dello Sport – Liverpool, ufficiale l’arrivo di Kerkez: il comunicato - Il Liverpool fa nuovamente parlare di sé con l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Milos Kerkez, il talento ungherese che ha conquistato i cuori con le sue recenti prestazioni al Bournemouth.

FABRECAOS Modric al Milan colpo diabolico Tentazione David, la Juve ci riprova L'annuncio di De Laurentiis: "Napoli, spendo 200 milioni" Sinner travolgente: semifinale! Buongiorno con le prime pagine del 5 giugno #corrieredellosport Vai su Facebook

Venezia-Napoli risultato 0-0: attacco spuntato e un ottimo Radu, Conte non sorpassa l'Inter; «Anema e Tricolore», da oggi in edicola con il Corriere lo speciale gratuito sul quarto Scudetto del Napoli; Inter o Napoli, chi vince lo scudetto: le possibilità di Conte e di Inzaghi.

Corriere dello Sport: “Napoli, tre uomini in gamba” - Il Napoli accelera sul mercato per consegnare ad Antonio Conte una rosa il più possibile completa già in vista del ritiro estivo di Dimaro, previsto per il 17 luglio. Scrive napolipiu.com

Napoli, rivoluzione a piede invertito: Lang per il dopo Kvara, Conte cambia le ali - Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il nuovo assetto offensivo sarà fondato sulla regola del piede opposto: Neres a destra, Lang a sinistra. Segnala napolipiu.com