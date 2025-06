Corriere dello Sport | Darwin oro Reds C’è Lucca sulla torre

Il Napoli si proietta verso un futuro ambizioso, puntando a rinforzare il suo attacco con grandi nomi internazionali. Secondo il Corriere dello Sport, Darwin Nuñez del Liverpool è nel mirino dei partenopei, pronti a investire circa 60 milioni di euro più un ingaggio da 6 milioni. Un colpo che potrebbe rivoluzionare il team e alimentare sogni di grandezza in Italia e in Europa. La trattativa è appena iniziata, ma le speranze sono alte.

Corriere dello Sport: "Darwin oro Reds. C'è Lucca sulla torre" Il Napoli sogna in grande e guarda in Premier League: Darwin Nuñez è l'obiettivo numero uno per l'attacco. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, il club azzurro ha intensificato i contatti con il Liverpool per l'attaccante uruguaiano, valutato circa 60 milioni di euro. Una cifra importante, cui si aggiunge uno stipendio da 6 milioni netti a stagione, complicato da gestire senza il beneficio del Decreto Crescita. Come sottolinea Mandarini sul Corriere dello Sport, nonostante le difficoltà economiche, a mantenere viva la trattativa è la disponibilità manifestata dallo stesso Nuñez, che avrebbe accolto con entusiasmo l'ipotesi Napoli.

Corriere dello Sport – Liverpool, ufficiale l'arrivo di Kerkez: il comunicato - Il Liverpool fa nuovamente parlare di sé con l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Milos Kerkez, il talento ungherese che ha conquistato i cuori con le sue recenti prestazioni al Bournemouth.

Delusione e futuro in bilico per Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro, già tentato dall'addio a gennaio, è rimasto fuori anche nella finale di Champions e ora riflette seriamente sul suo destino. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli è tornato sulle

Darwin Nunez è la priorità per l'attacco del Napoli: dal Liverpool arriva un segnale decisivo; Perché il Liverpool ha pagato Florian Wirtz 150 milioni di euro e come giocherà con i Reds; Per Darwin Nunez è duello tra il Napoli e il Milan di Allegri (Corsera).

Corriere dello Sport: "Milan-Napoli, sfida per Darwin Nuñez: duello da 60 milioni tra Allegri e Conte" - La quinta giornata di campionato, in programma il weekend del 28 settembre, vedrà Mila ...

Corriere dello Sport: "Darwin non è più solo teoria" - Un dato che fotografa il capolavoro tattico di Antonio Conte, ma che al tempo stesso impone una riflessione: servono più gol.