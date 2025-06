Corriere dello Sport – Colpo Como è fatta per Jesus Rodriguez | le cifre dell’affare

Il calciomercato infiamma le news del giorno, e il Corriere dello Sport rivela un colpo da sogno: Jesus Rodriguez arriva dal Betis, vestendo la maglia del Como. Un trasferimento che segna una svolta importante per le ambizioni nerazzurre e rappresenta la prima esperienza internazionale per Rodriguez, cresciuto nel vivaio spagnolo. La sua scelta di cambiare Paese promette grandi emozioni e nuove sfide, aprendo un capitolo entusiasmante per il club lombardo.

2025-06-27 17:58:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Como, ecco Jesus Rodriguez: arriva dal Betis. L’ennesimo colpo che certifica le ambizioni del Como per la prossima stagione. Sarà la prima esperienza per Rodriguez fuori dalla Spagna dopo esser cresciuto nel vivaio del Betis. In questa stagione ha fatto il grande salto in prima squadra: dopo la prima parte passata nella seconda squadra nella terza serie spagnola, Pellegrini lo fa esordire con i grandi in Copa del Rey, per poi entrare in pianta stabile nel giro della prima squadra e diventarne titolare da gennaio in poi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Colpo Como, è fatta per Jesus Rodriguez: le cifre dell’affare

In questa notizia si parla di: rodriguez - como - corriere - sport

Calciomercato Como, si cerca in Spagna. Dal Real Betis occhi puntati su Abde e Ricardo Rodriguez! - Il calciomercato del Como si infiamma, con sguardi puntati verso la Spagna! Dopo l’eccezionale acquisto di Martin Baturina, il club non si ferma e punta i riflettori su Abde e Ricardo Rodriguez dal Real Betis.

?Colpo #Como, è fatta per #JesusRodriguez: le cifre dell'affare Vai su X

#SerieA trasloca all'estero per la prima volta? Milan-Como (forse) si giocherà a Perth, in #Australia Vai su Facebook

Colpo Como, è fatta per Jesus Rodriguez: le cifre dell'affare; Fabregas, Baturina, Morata, Thiaw, Jesus Rodriguez: occhio al Como; Como scatenato, fatta per Jesus Rodriguez del Betis. Affare da quasi 30 milioni.

Colpo Como, è fatta per Jesus Rodriguez: le cifre dell'affare - Como scatenato sul mercato: dopo l'ufficialità dell'arrivo di Baturina, dopo il tandem milanista Thiaw- msn.com scrive

Fabregas, Baturina, Morata, Thiaw, Jesus Rodriguez: occhio al Como - Tornato in A nel 2024 dopo 21 anni di assenza, guadagnata brillantemente la salvezza, blindato Cesc dalle lusinghe interiste, il club lariano pensa in grande. Come scrive msn.com