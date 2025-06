Corridoi universitari per Gaza Un ponte tra Unipi e la Palestina per studenti e ricercatori rifugiati

L'Università di Pisa si sta impegnando in un progetto straordinario: i "Corridoi Universitari" verso Gaza, un ponte che unisce studenti e ricercatori palestinesi rifugiati con il mondo accademico italiano. Un’opportunità di formazione, speranza e libertà, offrendo loro non solo il diritto allo studio, ma anche una via di fuga dalla guerra. Questa iniziativa rappresenta un atto concreto di solidarietà e solidarietà internazionale, dimostrando come l’istruzione possa diventare un potente strumento di pace e ricostruzione.

di Mario Ferrari PISA Un ponte tra l’ Università di Pisa e la popolazione palestinese, capace di offrire a giovani studenti e ricercatori non solo il diritto allo studio, ma anche una via di fuga dalla guerra. L’Ateneo pisano sta definendo un importante progetto di accoglienza: si tratta dei " Corridoi Universitari " verso la Striscia di Gaza, un’iniziativa che permetterà a studenti rifugiati di accedere ai corsi di laurea dell’Università di Pisa grazie a speciali visti legati a borse di studio. Un modo sicuro e legale per favorire l’ingresso in Italia di giovani in difficoltà, promuovendo concretamente il diritto allo studio e, indirettamente, contribuendo a salvare vite. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corridoi universitari per Gaza. Un ponte tra Unipi e la Palestina per studenti e ricercatori rifugiati

