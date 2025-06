Corrado Azzollini nominato rappresentante della Film Commission per il Marocco in Italia

Corrado Azzollini, noto produttore e volto di spicco nel panorama cinematografico italiano, è stato nominato rappresentante della Marrakech Film Commission in Italia. Questa prestigiosa nomina, conferita dal presidente Fouad Challa, riconosce il suo ruolo attivo nella promozione della cooperazione internazionale nel settore cinema e audiovisivo, rafforzando i legami culturali tra Marocco e Italia. Il suo impegno aprirà nuove opportunità di collaborazione e scambio creativo tra i due paesi.

MILANO – Il presidente della Marrakech Film Commission, Fouad Challa, ha nominato il produttore Corrado Azzollini quale rappresentante della Film Commission per il Marocco in Italia. La Marrakech Film Commission è la più grande del Marocco e si estende sino alla città di Essauira. Questa nomina è stata conferita in riconoscimento del suo impegno nella promozione della cooperazione internazionale nei settori del cinema e dell'audiovisivo. Il ruolo di Corrado Azzollini sarà quello di promuovere attivamente gli obiettivi della Marrakech Film Commission in Italia e di contribuire alla creazione di un legame forte e dinamico tra l'Italia e il Marocco, con particolare attenzione alla regione di Marrakech-Safi.

