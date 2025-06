Corpo carbonizzato di un uomo trovato in un’auto alle porte di Lecce

Il cadavere all’interno di una Fiat Punto incendiata in campagna lungo la strada Trepuzzi - Surbo: indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Corpo carbonizzato di un uomo trovato in un’auto alle porte di Lecce

“Purtroppo è lui”. Orrore in Italia, trovato un corpo carbonizzato: arriva la drammatica conferma - Una tragica notizia scuote l'Italia: il corpo carbonizzato rinvenuto il 29 aprile nelle campagne tra Canosa di Puglia e Minervino Murge è stato identificato come appartenente a Francesco Diviesti, un parrucchiere di 26 anni di Barletta, scomparso pochi giorni prima.

Il corpo senza vita di un uomo rinvenuto tra i rottami. Si sospetta possa trattarsi di un vigile del fuoco https://giornaledeinavigli.it/cronaca/tragedia-a-sesto-san-giovanni-trovato-cadavere-carbonizzato-in-auto-in-fiamme/ Vai su Facebook

