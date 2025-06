Cornamuse arpe e tanta energia | al Triskell è la serata dei Folkstone

Preparati a vivere una notte indimenticabile al Triskell 232, dove cornamuse arpeggianti e tanta energia si fondono in un’esplosione di folk coinvolgente. Venerdì 27 giugno 2025 alle ore 22:15, i Folkstone apriranno il palco nel Boschetto del Ferdinandeo di Trieste, presentando il loro attesissimo doppio album “Natura morta”. Non perdere questa occasione di immergerti in un’esperienza sonora unica e coinvolgente!

