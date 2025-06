Coppia di medici morti a Torrette Il bidello della Bmw verso il processo

Un tragico incidente scuote Torrette: la coppia di medici, Lucia Manfredi e Diego Duca, hanno perso la vita in un drammatico scontro all’incrocio di via Esino. Ora, la Procura chiede il processo per il bidello di 61 anni alla guida della BMW coinvolta. Un episodio che ha scioccato tutta la comunità, sollevando ancora una volta il tema della sicurezza stradale e delle responsabilità. La vicenda si inserisce in un contesto di grande dolore e ricerca di giustizia.

Coppia morta in via Esino, la Procura chiede il processo per il bidello di 61 anni che guidava la Bmw finita contro l’automobile di Lucia Manfredi e il marito Diego Duca causandone il decesso. Avevano 40 anni ed erano originari di Fabriano. L’incidente mortale risale alla mattina del 4 gennaio scorso, all’incrocio tra via Esino e via Aso, a Torrette. Moglie e marito, lei medico neurologo all’ospedale regionale e lui autista soccorritore al 118 di Perugia, si trovavano fermi allo stop di via Aso, con la loro Fiat Panda, quando furono travolti dalla Bmw che scendeva da via Esino. Un impatto violentissimo che non lasciò loro scampo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coppia di medici morti a Torrette. Il bidello della Bmw verso il processo

