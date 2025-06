Coppa del Mondo di Canottaggio a Lucerna Anna Sarah Sophie Souwer in finale D nel singolo femminile

Nella seconda tappa di Coppa del Mondo a Lucerna, Anna Sarah Sophie Souwer affronta con determinazione la sfida nel singolo femminile. Dopo un buon ottimo risultato a Varese, l’azzurra si presenta in finale con l’obiettivo di risalire la china e regalare emozioni al pubblico italiano. La sua performance sarà decisiva per il prosieguo della stagione e per dimostrare tutto il suo valore in una competizione di altissimo livello.

Nella prima giornata della seconda ed ultima tappa di Coppa del Mondo, competizione in corso di svolgimento a Lucerna fino a domenica 29, l'Italia schiera un solo equipaggio. Anna Sarah Sophie Souwer non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale e deve accontentarsi di una posizione di retrovia. Nel singolo femminile, dopo aver concluso in undicesima posizione nella tappa di Varese, torna in gara Anna Sarah Sophie Souwer. L'azzurra chiude la seconda batteria in 08:09.81, si piazza in quinta posizione e si qualifica per la finale D di domani mattina alle 08:45. Nel singolo PR1 uomini l'australiano Erik Horrie s'impone con 09:06.

