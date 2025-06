Copagri incontra il sindaco Basso | L' agricoltura torni protagonista a Pordenone

un momento di grande entusiasmo e speranza per il settore agricolo locale. Questo incontro segna l'inizio di un dialogo costruttivo volto a valorizzare il ruolo fondamentale dell'agricoltura nel tessuto economico e sociale di Pordenone, con l’obiettivo di creare sinergie efficaci e sostenibili.

“L’agricoltura, a Pordenone, deve tornare ad essere protagonista”. Con queste parole dirette e cariche di intenti, Davide Vignandel, presidente di Copagri Pordenone, accompagnato dal vicepresidente Ruben Moretto, ha inaugurato il primo incontro istituzionale con il neo sindaco Alessandro Basso in. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

