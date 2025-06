Coop Israele e il boicottaggio | la condanna della comunità ebraica

La recente presa di posizione di Coop Alleanza 3.0 sul boicottaggio dei prodotti israeliani ha acceso un vivace dibattito, suscitando reazioni forti e critiche. Walter Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, non ha esitato a condannare quanto definito ambiguo e doppiogiochista, sottolineando l'importanza di chiarezza e coerenza. La vicenda mette in luce le tensioni tra impegno etico e responsabilità commerciale, e ci invita a riflettere sulle sfide di un dialogo aperto e rispettoso.

Walter Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, torna sul boicottaggio ai prodotti israeliani annunciato da Coop Alleanza 3.0 e replica a Coop Italia, del cui consorzio la catena fa parte. "La dichiarazione dei vertici della Coop diffusa in queste ore è un esempio di ambiguità e di subdolo doppiopesismo. Nel comunicato viene detto da una parte che non spetta alle aziende Coop ritirare i prodotti israeliani dagli scaffali e boicottare Israele, dall'altra si strizza l'occhio al più subdolo antisemitismo dicendo che sarebbe un 'diritto' del consumatore boicottare un paese come frutto di una libera scelta, facendo leva su un mainstream drogato da una sistematica disinformazione", dice Meghnagi.