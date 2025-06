Coop diffonde odio contro gli ebrei si scusi | la denuncia della Comunità ebraica dopo il ritiro di alcuni prodotti israeliani dai supermercati

La recente decisione di alcune cooperative di ritirare prodotti israeliani ha scatenato una forte reazione da parte della Comunità ebraica di Milano, che denuncia un’azione dai chiari toni antisemiti. La dichiarazione rilasciata sottolinea come tale comportamento rappresenti una grave macchia nella storia delle cooperative, colpevoli di alimentare sentimenti di odio. È fondamentale affrontare con fermezza ogni forma di discriminazione e promuovere valori di rispetto e solidarietà.

«La dichiarazione diffusa in queste ore non sana un’azione dal sapore inequivocabilmente antisemita che rimarrà come una macchia nella storia delle cooperative i cui vertici sono moralmente corresponsabili della diffusione di un sentimento di odio contro gli ebrei». Lo afferma in una nota Walter Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, commentando quanto spiegato da Coop Nazionale dopo che alcune cooperative locali hanno deciso di togliere dagli scaffali dei supermercati alcuni prodotti di provenienza israeliana in solidarietà alla Palestina. «L’unica cosa che devono fare i manager Coop è chiedere scusa », continua Meghnagi. 🔗 Leggi su Open.online