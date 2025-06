Conversas Pescara fa tappa all' Aeroporto d' Abruzzo | arrivano Setak Bozzelli e istruttori di volo

Conversas Pescara fa tappa all’aeroporto d’Abruzzo, portando con sé un vento di creatività e ispirazione. Il club itinerante, dove si condividono storie, progetti e visioni, si prepara a emozionare domenica 6 luglio nell’Hangar Aero Club di Pescara, ospitando protagonisti come Setak, Bozzelli e istruttori di volo. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di idee e sogni, che si concluderà con sorprese e nuove connessioni.

Fa tappa nell’Aeroporto d’Abruzzo, Conversas Pescara, il club creativo itinerante in cui si condividono storie, progetti e visioni. Domenica 6 luglio, dalle 11 in poi, l’Hangar Aero Club di Pescara, all’interno dello scalo abruzzese, ospiterà uno degli appuntamenti promossi da Valentina Toscano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

