Controllori in borghese sui bus in 9 mesi multe per 185mila euro

In soli nove mesi, i controllori in borghese sui bus hanno elevato multe per 185mila euro, contribuendo a un bilancio ATB che chiude il 2024 con un utile superiore al milione di euro. La strategia di sosta in struttura compensa quella su strada, mentre investimenti per 21 milioni e 25 milioni di passeggeri trasportati testimoniano una mobilità in continua evoluzione. Il presidente Felli sottolinea: «Contrastare l’evasione tariffaria è prioritario». Dalla digitalizzazione al progetto e-BRT, il futuro è già in atto.

IL BILANCIO ATB. La società chiude il 2024 con un utile che supera il milione di euro. La sosta in struttura compensa quella su strada. Investimenti per 21 milioni.Nel 2024 trasportati 25 milioni di passeggeri. Il presidente Enrico Felli: «Contrastare l'evasione tariffaria è prioritario. Dalla digitalizzazione al progetto e-Brt, al lavoro per una mobilità moderna ed integrata».

