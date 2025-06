Controlli nel centro storico tre arresti in poche ore della squadra Volanti della questura

Nel cuore pulsante di Reggio Calabria, la squadra volante ha intensificato i controlli nel centro storico, assicurando sicurezza e ordine. In poche ore, tre individui sono finiti in manette per varied nature di reati, dimostrando l’efficacia dell’azione preventiva e repressiva delle forze dell’ordine. Questo intervento tempestivo sottolinea il costante impegno della polizia nel tutelare cittadini e preservare la tranquillità urbana. Un segnale chiaro che la legalità rimane prioritaria nel contesto cittadino.

Durante l'attività di controllo del territorio nel centro storico di Reggio Calabria, ieri pomeriggio la polizia di Stato ha eseguito tre arresti che, per fatti e modalità differenti, si sono resi protagonisti di fatti delittuosi. In particolare, durante un controllo da parte degli agenti.

