Controlli nei parchi cittadini | identificate 5 persone

Durante i controlli nei parchi cittadini, l’unità cinofila della Polizia locale ha identificato cinque persone, rafforzando l’impegno per la sicurezza e il rispetto delle normative. Questi interventi, parte del piano “Modena sicura”, testimoniano l’attenzione costante delle autorità nel garantire ambienti pubblici più sicuri e vivibili per tutti i cittadini. La collaborazione tra forze dell’ordine e comunità è fondamentale per mantenere una città tranquilla e accogliente.

Sono cinque le persone identificate durante i controlli effettuati dall’unità cinofila della Polizia locale giovedì 26 giugno al parco Pertini, al parco giochi di via Arturo Anderlini, in piazzale I Maggio e al parco di via Francesco Nicoli. Durante i controlli, previsti dal piano “Modena sicura”. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

