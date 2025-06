Controlli antidegrado | un daspo urbano per ubriachezza molesta e due violazioni dell' ordinanza antivetro

Un’azione decisa contro il degrado urbano a Massa Lombarda: il nucleo antidegrado della polizia locale ha già emesso un daspo urbano di 48 ore e applicato tre sanzioni per violazioni dell’ordinanza antivetro, intervenendo in casi di ubriachezza molesta. Questi primi risultati testimoniano il crescente impegno delle autorità nel garantire sicurezza e rispetto delle regole, creando un ambiente più vivibile per tutti.

Tre sanzioni per violazione dell'ordinanza antivetro e un daspo urbano di 48 ore nei confronti di un trentenne di Massa Lombarda in stato di ubriachezza molesta. Sono questi i primi risultati degli interventi a Massa Lombarda del nucleo antidegrado della polizia locale dell’Unione dei Comuni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: antidegrado - daspo - urbano - ubriachezza

Sorpreso ad urinare in piazza, il Daspo del Questore: E' molesto. Allontanato dal centro per un anno; Zona rossa, decine di controlli nel weekend: Daspo a 3 persone ubriache; Daspo urbano per un cliente di una prostituta a Marghera 16 luglio 2019.

Daspo urbano, bengalese violento allontanato dal centro: era responsabile di danneggiamenti, minacce e ubriachezza molesta - Il Gazzettino - Daspo urbano, bengalese violento allontanato dal centro: era responsabile di danneggiamenti, minacce e ubriachezza molesta Il provvedimento è stato emesso dal questore Alessandra Simone nei ... Segnala ilgazzettino.it

Lodi, Daspo e squadra antidegrado: ecco il regolamento di polizia urbana - Il Giorno - Cronaca Lodi, Daspo e squadra antidegrado: ecco il regolamento di polizia urbana. Si legge su ilgiorno.it