Controlli allo stadio Maradona per il concerto di Mengoni

In vista del concerto di Marco Mengoni allo Stadio Maradona, la Polizia Municipale di Napoli ha intensificato i controlli per garantire sicurezza e ordine. Sono stati sequestrati lattine di bibite e fascette con loghi dell’evento, mentre due verbali sono stati elevati per mancanza di autorizzazioni. Tre parcheggiatori abusivi sono stati identificati, contribuendo a mantenere un ambiente più sicuro. La città si prepara a vivere un grande evento, con il massimo impegno delle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia Municipale di Napoli, nell’ambito delle attività predisposte per il controllo dell’area dello Stadio Maradona in concomitanza con il concerto di Marco Mengoni, ha effettuato 3 sequestri a carico di ignoti di lattine di bibite e numerosi sequestri di fascette con loghi del concerto. Elevati, inoltre, 2 verbali ai sensi della Legge Regionale per mancanza di scia e identificati 3 parcheggiatori abusivi di cui uno denunciato all’A.G. Prelevati, infine, 92 veicoli per violazioni inerenti alla sosta, 3 per mancanza di assicurazione ed elevati 110 verbali al codice della strada. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Controlli allo stadio Maradona per il concerto di Mengoni

