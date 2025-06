Contributo sul mese di stop dell’Assegno di inclusione | arriva il nuovo bonus

Ottime notizie per chi beneficia dell'Assegno di Inclusione: grazie al nuovo bonus straordinario, il pagamento del mese di stop di luglio 2025 non sarà necessario. La ministra Marina Calderone ha annunciato che, a partire da lunedì 30 giugno 2025, arriverà un contributo speciale che garantirà continuità e sostegno. Con questa misura, si rafforza l'impegno del governo nel supportare le famiglie in difficoltà, offrendo una soluzione concreta e tempestiva.

Niente stop per il rinnovo dell’ Assegno di inclusione nel mese di luglio 2025 grazie a un nuovo contributo straordinario in arrivo lunedì 30 giugno 2025. A confermare il nuovo bonus è stata la stessa ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, in vista dell’ultimo pagamento sulla carta elettronica, previsto per il 27 giugno, di chi ha ricevuto già le prime 18 rate dell’Assegno di inclusione prima della sospensione. Nel frattempo, a partire da luglio, le famiglie interessate potranno presentare la domanda all’Inps di rinnovo dell’Assegno di inclusione. Bonus nel mese di stop dell’Assegno di inclusione 2025: cosa sapere. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Contributo sul mese di stop dell’Assegno di inclusione: arriva il nuovo bonus

