Contraffazione Catawiki | nel 2024 bloccati da nostri esperti articoli per oltre 10 mln

Nel 2024, Catawiki si conferma in prima linea contro la contraffazione, con oltre 10 milioni di euro di articoli sospetti bloccati dai nostri esperti. I dati esclusivi rivelano un aumento del valore delle merci intercettate e mettono in luce le categorie più a rischio. Scopri come riconoscere i falsi e proteggere il tuo acquisto: la lotta alla contraffazione inizia da qui.

Nel 2023 il valore totale delle merci contraffatte intercettate dalla dogana europea è aumentato del 77% rispetto all'anno precedente. Catawiki – il marketplace leader per oggetti speciali – condivide dati esclusivi relativi ai beni rifiutati per dubbi sull'autenticità sulla piattaforma, alle categorie più colpite e alcuni consigli pratici dei suoi esperti per riconoscere .

