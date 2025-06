Continuità sul sostegno | non aver dato la disponibilità entro il 15 giugno non significa aver rinunciato alle supplenze per il 2025 26

La possibilità di continuare a lavorare sul sostegno non si esaurisce con il termine del 15 giugno. Durante il question time del 23 giugno su OrizzonteScuola TV, esperti e dirigenti hanno approfondito le opportunità per chi non ha richiesto la continuità. Scopriamo come mantenere la propria posizione e affrontare con successo le sfide future nel mondo dell’istruzione speciale.

Nel question time del 23 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stato affrontato un tema legato alla prosecuzione degli incarichi sul sostegno. Un focus particolare è stato posto su: le possibilità di ottenere un nuovo incarico per chi non ha richiesto la continuità sullo stesso posto. L'articolo Continuità sul sostegno: non aver dato la disponibilità entro il 15 giugno non significa aver rinunciato alle supplenze per il 202526 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

