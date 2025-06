Continassa Juve | giorno di riposo per i bianconeri dopo la débâcle patita contro il Manchester City

Dopo la dura sconfitta contro il Manchester City, la Continassa si prende una pausa: i bianconeri riposano per ricaricare le energie e prepararsi al meglio per le sfide future. In attesa dei prossimi impegni, si monitorano gli infortuni, i tempi di recupero e le strategie tattiche. La Juventus è pronta a tornare in campo con rinnovata determinazione, perché il cammino verso il successo continua...

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. È il giorno di Juve Manchester City: ci si aspetta qualche cambiamento nella formazione titolare dei bianconeri Infortunati Juve: il punto dall'infermeria. Cabal: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Perin: intervento chirurgico di artrodesi della articolazione interfalangea prossimale del quinto dito della mano destra.

