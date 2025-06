Continassa Juve | è il giorno della sfida contro il Manchester City parecchi cambiamenti nella formazione

È il giorno della grande sfida tra Juventus e Manchester City, un appuntamento che coinvolge tutta la Continassa. Mentre i tifosi si preparano a vivere un match ricco di emozioni, sono in corso gli ultimi aggiornamenti su formazione, infortuni e possibili strategie. La tensione si fa sentire, ma anche l’entusiasmo cresce: tutto è pronto per questa sfida che promette spettacolo e adrenalina. Restate con noi per scoprire tutte le novità in tempo reale.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. È il giorno di Juve Manchester City: ci si aspetta qualche cambiamento nella formazione titolare dei bianconeri Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Cabal: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Perin: intervento chirurgico di artrodesi della articolazione interfalangea prossimale del quinto dito della mano destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: è il giorno della sfida contro il Manchester City, parecchi cambiamenti nella formazione

In questa notizia si parla di: continassa - juve - formazione - giorno

Ritorno di fiamma Juve, l’agente alla Continassa - Il ritorno di fiamma per la Juventus si concretizza con la visita dell'agente alla Continassa. Un possibile colpo di mercato si profila all'orizzonte, con Giuntoli che tiene d'occhio la situazione.

La probabile formazione della Juventus: secondo Sky Sport Igor Tudor potrebbe fare molti cambi Potrebbe esserci spazio per Locatelli (tornato all'infortunio), Nico Gonzalez e Koopmeiners. La più grande sorpresa potrebbe essere la titolarità di Filip Kostic Vai su Facebook

Juve, dalle visite mediche al primo allenamento: il primo giorno di Tudor; Juventus, il primo giorno di Comolli alla Continassa: vertice operativo con Chiellini e faccia a faccia con Tu; Il primo giorno di Tudor da allenatore della Juve.

Juventus, alla Continassa due giorni di formazione per i corsisti Uefa Pro - Sky Sport - La Continassa ha aperto le porte ai corsisti di Coverciano iscritti all'Uefa Pro, che durante le due giornate di formazione assisteranno ad alcune lezioni e al lavoro quotidiano dello staff ... Si legge su sport.sky.it

Tudor Juventus, è il giorno del rinnovo: l’arrivo del suo agente Seric alla Continassa per l’incontro con la dirigenza bianconera – VIDEO - Tudor Juventus, l’arrivo dell’agente alla Continassa: è il giorno del vertice con il club per il rinnovo del contratto del tecnico – VIDEO (Lorenza Giustizieri inviata alla Continassa) – È il Tudor da ... Lo riporta juventusnews24.com