Conte | Meloni colpevole di tutto io non l’avrei chiamata come ha fatto Schlein

In un panorama politico segnato da tensioni e accuse incalzanti, il leader del M5s non risparmia critiche a Giorgia Meloni, sostenendo che sia colpevole di tutto, dalla crisi sociale ed economica alla tragica escalation in Medio Oriente. La sua analisi si concentra su un governo che, a suo dire, favorisce un mondo in cui la guerra diventa inevitabile. Ma quali sono le vere responsabilitĂ dietro queste crisi? Scopriamolo insieme.

Il leader del M5s: «Il nostro premier è colpevole per tutto, dalla crisi sociale a quella economica. Stanno costruendo un mondo in cui la guerra è necessaria. Israele a Gaza sta compiendo un genocidio. Il Superbonus: l’ho gestito per sei mesi, poi si è votato ed è arrivato Giorgetti.». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Conte: «Meloni colpevole di tutto, io non l’avrei chiamata come ha fatto Schlein»

