Conte a Trieste | Riconversione Ferriera è modello da esportare avremmo voluto farlo

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe ha sottolineato come la riconversione della Ferriera di Servola rappresenti un modello virtuoso da esportare, capace di coniugare sviluppo e sostenibilità. Un progetto che avevamo avviato con entusiasmo, ma che è stato interrotto, privando Trieste di un esempio di riqualificazione industriale. La sfida ora è riprendere in mano questa visione e trasformarla in un'opportunità concreta per il territorio.

La chiusura della Ferriera di Servola e successiva riconversione è “un modello che dovremmo esportare altrove, ci sarebbe piaciuto farlo e lo stavamo facendo, poi è stata interrotta la possibilità di continuare l'attività di governo“. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

