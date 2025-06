container cinesi guerra legale da un miliardo per i porti

Il mare dei porti brasiliani si fa tempestoso: tra il gigante Maersk e le autorità di Santos scoppiata una guerra legale da un miliardo di dollari, con accuse che rischiano di riscrivere gli equilibri commerciali. L’asta per le concessioni sembra favorire i colossi cinesi, lasciando le compagnie storiche all’asciutto. Una battaglia che potrebbe avere ripercussioni geopolitiche e strategiche di portata mondiale: il futuro delle rotte marittime è in gioco.

