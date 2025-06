Consiglio Ue si divide su Israele Spagna | Stop accordi con Tel Aviv no di Meloni e Merz prorogate sanzioni alla Russia fino al 2026

Il Consiglio Ue si trova di fronte a una delicata decisione: mentre alcuni paesi, come la Spagna, preferiscono mantenere una posizione di cautela su Israele, altri spingono per un approccio più deciso. La questione delle sanzioni alla Russia, prorogate fino al 2026, emerge come elemento di unità in un panorama diviso. In un contesto così complesso, il futuro delle relazioni europee e il ruolo dell’Unione nel mantenimento della pace restano in bilico.

Divisioni sulla linea da adottare su Israele al Consiglio Ue. Nessuna decisione sulla revisione dell'accordo di associazione con Tel Aviv, ma sì alla proroga delle sanzioni alla Russia che allontanano la pace in Ucraina Il Consiglio Ue si divide su Israele. Se da una parte il premier spagnolo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Consiglio Ue si divide su Israele, Spagna: "Stop accordi con Tel Aviv", no di Meloni e Merz, prorogate sanzioni alla Russia fino al 2026

