Consiglio europeo Meloni scuote i leader sui fondi per la difesa e rilancia l’azione per Gaza Sanchez sempre più isolato

Al termine del Consiglio europeo, le tensioni tra i leader europei emergono chiaramente: Meloni scuote i fondi per la difesa, mentre Sanchez rimane sempre più isolato. La discussione sull'Ucraina si conclude senza unanimità, riflettendo le diverse visioni sulla gestione delle crisi globali. Una giornata che mette in luce le sfide e le divisioni all’interno dell’Unione, aprendo nuovi interrogativi sul futuro delle politiche comunitarie e sulla solidarietà tra Stati membri.

Al termine del Consiglio europeo non si è trovata l'unanimità sull' Ucraina. Non si tratta di una sorpresa: le conclusioni a 26 sono arrivate per l'opposizione dell'Ungheria di Viktor Orban, secondo il quale l'adesione di Kiev all'Ue "ci trascinerebbe in guerra". È una posizione nota. Fallisce il blitz del premier spagnolo Pedro Sanchez sulla sospensione dell'accordo di associazione Ue-Israele: nelle conclusioni del vertice passa la linea Italia-Germania, focalizzata sul cessate il fuoco, sul rilascio degli ostaggi e sui maggiori aiuti a Gaza. Anche il nodo di come finanziare l'aumento delle spese per la difesa che si prospetta di qui al 2035 resta insoluto, con una novità importante: Giorgia Meloni ha messo sul tavolo una serie di questioni sugli strumenti Ue per renderli sostenibili, catalizzando l'attenzione dei partner e ottenendo l'apertura della Commissione.

