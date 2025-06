Consiglio Europeo Costa | Situazione umanitaria a Gaza inaccettabile diritti umani violati sistematicamente da Israele - VIDEO

Alla fine del vertice dell'Unione Europea a Bruxelles, Antonio Costa non ha esitato a condannare con fermezza la grave situazione umanitaria a Gaza, sottolineando come i diritti umani vengano sistematicamente violati da Israele. Le sue parole evidenziano l'urgenza di un intervento internazionale e il bisogno di proteggere civili innocenti in una crisi che si fa sempre più insostenibile. È giunto il momento di agire concretamente per fermare questa spirale di violenza e ingiustizia.

In chiusura del summit dell'Unione Europea, il presidente del Consiglio Ue Antonio Costa ha denunciato i crimini di Israele sul popolo palestinese, definendoli "inaccettabili" Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha concluso il summit europeo a Bruxelles con una condanna nei conf.

