Consiglio e Parlamento UE raggiungono un accordo per rafforzare il quadro di gestione delle crisi bancarie dell’UE

L'Unione Europea compie un passo decisivo verso una maggiore stabilità finanziaria, con il Consiglio e il Parlamento che hanno raggiunto un accordo storico per rafforzare il quadro di gestione delle crisi bancarie. Un sistema riformato di gestione delle crisi e assicurazione dei depositi (CMDI) promette di proteggere meglio i risparmi e rafforzare la fiducia nel settore bancario. L’atteso risultato si avvicina: ora si finalizza il testo giuridico, aprendo la strada all’adozione definitiva.

Il Consiglio dell’Unione europea e l’Europarlamento hanno r aggiunto un accordo politico per istituire un quadro riformato di gestione delle crisi e assicurazione dei depositi (CMDI) per le banche nell’UE. I colegislatori finalizzeranno ora il testo giuridico a livello tecnico. Entrambi i legislatori adotteranno quindi formalmente il nuovo quadro normativo prima che diventi legge. Atteso da tempo, l’accordo raggiunto mercoledì 25 giugno prevede una riforma volta a migliorare il processo di risoluzione per le piccole e medie banche, consentendo loro di accedere a reti di sicurezza finanziate dal settore come ulteriore strumento di finanziamento della risoluzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Consiglio e Parlamento UE raggiungono un accordo per rafforzare il quadro di gestione delle crisi bancarie dell’UE

