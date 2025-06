Consiglio di Stato sez VI 18 giugno 2025 n 5345 | avvalimento della certificazione della parità di genere – ammissibilità ai sensi dell’art 104 Dlgs 36 2023

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza del 18 giugno 2025 n. 5345, apre nuove prospettive sull’uso dell’avvalimento per dimostrare la certificazione della parità di genere nelle gare d’appalto. Mentre in precedenza si erano sollevate perplessità, questa decisione ribadisce l’ammissibilità dello strumento, confermando l'importanza di strumenti flessibili e innovativi per favorire la partecipazione delle imprese e promuovere la parità di genere nel settore pubblico. L'articolo approfondisce le implicazioni di questa significativa pronuncia.

Il Collegio del Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza del 18 giugno 2025 n. 5345, affronta la questione relativa all’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento da parte di un operatore economico per dimostrare il possesso della certificazione della parità di genere, requisito premiale nelle procedure di gara. Contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, si ritiene tale possibilità pienamente ammissibile. L'articolo Consiglio di Stato, sez. VI, 18 giugno 2025 n. 5345: avvalimento della certificazione della parità di genere – ammissibilità ai sensi dell’art. 104 D.lgs. 362023 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Consiglio di Stato, sez. VI, 18 giugno 2025 n. 5345: avvalimento della certificazione della parità di genere – ammissibilità ai sensi dell’art. 104 D.lgs. 36/2023; L’avvalimento premiale della certificazione della parità di genere; Palazzo Spada si pronuncia suelle certificazioni di parità di genere, sull’avvalimento “premiale puro”, diretto ad acquisire punteggi migliorativi in fase di valutazione dell’offerta e non relativo a requisiti di partecipazione dell’OE.

