Consiglio comunale senza numeri Viva Prata | È tempo di una nuova stagione politica

Il Consiglio Comunale di Viva Prata si anima nuovamente, segnando l'inizio di una nuova stagione politica. Mentre alcune voci chiedevano trasparenza e confronto, ora si assiste a una sorprendente fuga di fronte alle responsabilità . Antonio Blasi, ex Vicesindaco, denuncia un atteggiamento di scarsa considera­zione verso il ruolo istituzionale e la comunità . La politica locale è chiamata a fare chiarezza e a ritrovare il rispetto reciproco, perché il cambiamento parte dalla coerenza.

«Chi ieri chiedeva la sfiducia, oggi scappa dal giudizio del Consiglio comunale, mancando di rispetto al Consiglio stesso oltre che alla Comunità » - così l'ex Vicesindaco Antonio Blasi dopo la scelta del sindaco Petruzziello e degli amministratori di non presentarsi alla prima convocazione del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Si accende il Consiglio comunale, FutuRa comunica che non ci sarà per protesta - Si accende il Consiglio Comunale di Frosinone, ma non senza polemiche. Oggi, 14 maggio, il Gruppo FutuRa, rappresentato dai Consiglieri Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone, annuncia la propria assenza come atto di protesta, manifestando disappunto e preoccupazione per questioni ritenute di fondamentale importanza.

