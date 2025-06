Coni Plastic Free Onlus | Buon lavoro a Luciano Buonfiglio

Coni Plastic Free Onlus estende i suoi più sinceri auguri a Luciano Buonfiglio, nuovo Presidente del CONI nell’era post-Malagò. La sua esperienza nel mondo sportivo e la passione per l’ambiente sono un binomio promettente per un futuro sostenibile, in cui lo sport diventa strumento di cambiamento. Siamo certi che saprà integrare con successo questi valori, guidando il movimento verso una transizione ecologica che ispiri le generazioni future.

“ Facciamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro a Luciano Buonfiglio (nuovo Presidente del Coni, nell’era post-Malagò, ndr). Siamo certi che il nuovo Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano saprà portare avanti la propria lunga esperienza nel mondo sportivo mettendola al servizio di una visione moderna dove l’impegno per l’ambiente diventi parte integrante dei valori olimpici. Lo sport può e deve essere guida nella transizione ecologica ”. Parola di Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free, associazione di volontariato impegnata dall’annata 2019 nel contrastare l’inquinamento legato all’abuso di plastica. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Coni, Plastic Free Onlus: “Buon lavoro a Luciano Buonfiglio”

In questa notizia si parla di: coni - plastic - free - buon

Costa bandisce la plastica: giocatrici e arbitri con la borraccia.

Rifiuti. Lo sport diventa plastic free, Ministero e Coni firmano in... - Lo sport italiano diventa ufficialmente plastic free, sposando in pieno la battaglia del ministero dell'Ambiente. Segnala tag24.it

Intesa ministero-Coni: lo sport italiano diventa plastic-free - Il CONI e Sport e salute Spa fanno squadra con il Governo per far vincere l’ambiente. Si legge su calcioefinanza.it