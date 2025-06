Congo e Ruanda firmano un accordo di pace a Washington | Trump | Un capitolo di speranza

Nel cuore di Washington, Congo e Ruanda firmano un storico accordo di pace, accendendo una speranza di stabilità in Africa. Il gesto, accolto con entusiasmo internazionale, si trasforma in un capitolo di rinascita anche grazie alla figura di Trump, che ha favorito il dialogo tra i due paesi. Un momento che potrebbe segnare un nuovo inizio, dimostrando che la diplomazia può davvero fare la differenza.

Il presidente americano ha ricevuto nello Studio Ovale i ministri degli Esteri dei due Paesi africani. "Accordo di Washington? Chiamiamolo accordo di Trump". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Congo e Ruanda firmano un accordo di pace a Washington | Trump: "Un capitolo di speranza"

In questa notizia si parla di: accordo - washington - trump - congo

L’accordo Washington-Riad sulla Difesa vale molto più di 142 miliardi. Ecco perché - L'accordo Washington-Riad, con un valore di quasi 142 miliardi di dollari, rappresenta un passo cruciale nella cooperazione difensiva tra Stati Uniti e Arabia Saudita.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riceverà oggi alla Casa Bianca i ministri degli Esteri della Repubblica Democratica del Congo, Teresa Kayiwamba, e del Ruanda, Olivier Nduhungirehe, che dovrebbero firmare nello Studio Ovale un accordo di pac Vai su Facebook

Rd Congo e Ruanda oggi firmeranno l’accordo di pace a Washington; Il presidente del Congo candida Trump al Nobel per la pace dopo l’intesa firmata con il Rwanda e mediata dagli Usa; Firmato l'accordo di pace tra Congo e Ruanda, Trump vuole arginare la Cina e punta alle terre rare.

Il presidente del Congo candida Trump al Nobel per la pace dopo l’intesa firmata con il Rwanda e mediata dagli Usa - Rwanda e Congo hanno firmato oggi a Washington un accordo di pace per porre fine ai combattimenti che hanno causato migliaia di vittime, con i due Paesi che si sono impegnati a ritirare il loro sosteg ... Secondo ilsole24ore.com

Congo-Ruanda firmato accordo pace in Usa. Tshisekedi candida Trump al Nobel per la Pace - Tshisekedi candida Trump al Nobel per la Pace ... Segnala tg24.sky.it