Confcommercio plaude all' ordinanza sul decoro pubblico Così i negozi si riprendono gli spazi della città

Confcommercio esprime forte entusiasmo per l'ordinanza sul decoro pubblico approvata dal Comune di Rimini, che segna una svolta concreta nella tutela degli spazi cittadini. Giammaria Zanzini, presidente confcommercio della provincia, sottolinea come questa misura rappresenti un passo importante per valorizzare il commercio e migliorare la qualitĂ della vita urbana. La collaborazione tra istituzioni e commercianti si rafforza, aprendo nuove prospettive di sviluppo e armonia per tutta la comunitĂ .

Plauso da parte di Giammaria Zanzini, presidente Confcommercio della provincia di Rimini, nei confronti della recente ordinanza approvata dal Comune di Rimini. “Voglio sottolineare il nostro apprezzamento – dice il presidente di Confcommercio - per l’annuncio dell’amministrazione del Comune. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: confcommercio - ordinanza - plaude - decoro

Malamovida, l'ok di Confcommercio alla nuova ordinanza: "Equilibrio tra vivacitĂ del centro e tutela della quiete" - Malamovida, l'ok di Confcommercio alla nuova ordinanza, rappresenta un passo importante verso un equilibrio tra la vivacitĂ del centro e la tutela della quiete pubblica.

Negozi etnici, giro di vite: La chiusura alle 20 va estesa alla periferia.

Confcommercio plaude all'ordinanza sul decoro pubblico. "Così i negozi si riprendono gli spazi della città" - Il presidente provinciale Giammaria Zanzini: "Con la nuova ordinanza abbiamo una grande opportunità: quella di riappropriarci delle nostre città con spazi urbani, negozi e locali riqualificati" ... riminitoday.it scrive

Confcommercio Rimini, Zanzini: “Bene Ordinanza per decoro degli esercizi con distributori automatici” - Giammaria Zanzini, presidente Confcommercio della provincia di Rimini interviene sull’annuncio di una Ordinanza comunale che mira a contrastare la ... Scrive chiamamicitta.it