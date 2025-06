Confcommercio e Intesa Sanpaolo | un miliardo di nuovo credito per il terziario e agevolazioni sui Pos

Confcommercio e Intesa Sanpaolo uniscono le forze per sostenere il terziario lombardo con un incredibile miliardo di euro di nuovo credito, dedicato a rafforzare la competitività e facilitare le transizioni. Un’alleanza strategica che, grazie anche a agevolazioni sui POS, promette di dare una spinta decisiva alle imprese di Bergamo e dintorni. Scopri come questa collaborazione può aprire nuove opportunità di crescita e innovazione.

Bergamo. Il Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia Bergamo, Giovanni Zambonelli, e il Direttore Regionale Lombardia Nord della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Daniele Pastore, hanno siglato un accordo che mette a disposizione delle imprese lombarde associate un miliardo di nuovo credito, per finanziamenti a favore della competitività e delle transizioni e prevede commissioni agevolate per l’intero 2025 sui pagamenti POS, per accrescerne la competitività e favorire la nascita di nuove attività commerciali. L’accordo territoriale siglato nella giornata di venerdì 27 giugno rientra nell’ambito di quello nazionale tra Confcommercio-Imprese per l’Italia e Intesa Sanpaolo annunciato lo scorso febbraio dal Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia Carlo Sangalli e il Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo Stefano Barrese e rinnova la partnership che da circa un decennio si prefigge l’obiettivo di accompagnare le piccole e microimprese del settore in programmi di crescita e di rafforzamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it