confartigianato sfida al futuro sportello e scuola dei mestieri

Bilancio delle attività, ma anche proposte concrete da attuare sul territorio provinciale. E poi iniziative, numerose, portate avanti nel corso dell'anno e che dimostrano come l'associazione sia viva e vitale, dunque uno sguardo attento al tema delle infrastrutture. Confartigianato Imprese Lucca approfitta dell'assemblea generale annuale che si è svolta martedì scorso per fare il punto e lanciare proposte. A parlare sono la Presidente e il Direttore dell'associazione di categoria, Michela Fucile e Roberto Favilla. Che partono proprio dalle proposte. Due su tutte: la creazione di uno Sportello unico per gli artigiani gestito in collaborazione con le associazioni di categoria e che servirebbe ad "offrire una consulenza personalizzata, aiutando a comprendere le normative e le procedure burocratiche e a presentare le domande per iniziare un'attività di impresa" e inoltre l'idea di realizzare una 'Scuola dei mestieri' che crei delle figure immediatamente operative che possano essere inserite nell'organico delle aziende.