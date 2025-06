Confagricoltura Giovani Treviso | Giorgio Ninni è il nuovo presidente

Mercoledì 25 giugno, a Collabrigo, si è svolta l’assemblea dei soci di Anga Treviso, la sezione giovani di Confagricoltura, che ha visto la nomina di Giorgio Ninni come nuovo presidente. Con una solida formazione e passione per l’agricoltura, Ninni guiderà ora i giovani imprenditori verso un futuro ricco di innovazione e sostenibilità, consolidando il ruolo di Treviso come centro di eccellenza del settore agroalimentare.

Si è svolta mercoledì 25 giugno l’assemblea dei soci di Anga Treviso, la sezione dei giovani imprenditori agricoli di Confagricoltura. Nel corso dell’incontro, tenutosi a Collabrigo presso la Società Agricola “Gli Allori”, Giorgio Ninni è stato eletto nuovo presidente. Laureato in Storia a Ca’. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: confagricoltura - giovani - giorgio - ninni

Il bando investimenti al centro dell’incontro con i giovani di Confagricoltura-Anga - L'incontro organizzato da Anga, l'associazione dei giovani imprenditori di Confagricoltura Piacenza, si è concentrato sul bando "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole".

Confagricoltura Giovani Treviso: Giorgio Ninni è il nuovo presidente; Giovani Agricoltori trevigiani: Martina Dal Grande confermata alla presidenza.

Giorgio Ninni eletto nuovo presidente dei giovani imprenditori agricoli di Treviso - TREVISO – Si è svolta ieri l’assemblea dei soci di Anga Treviso, la sezione dei giovani imprenditori agricoli di Confagricoltura. Da oggitreviso.it

Confagricoltura giovani Dal Grande alla guida - Il Gazzettino - LA SCOMMESSATREVISO Ha lasciato un prestigioso incarico nel marketing in una multinazionale per diventare vignaiola nelle terre del Prosecco. Riporta ilgazzettino.it