Condanniamo questo uso eccessivo della forza - denuncia Hussein Khalid Direttore esecutivo di Vocal Africa a proposito delle vittime in Kenya

Le tragiche vittime delle recenti proteste in Kenya ci ricordano quanto sia urgente condannare l’uso eccessivo della forza. Hussein Khalid, direttore esecutivo di Vocal Africa, denuncia con fermezza questa escalation di violenza, chiedendo giustizia per le famiglie distrutte. In un momento di dolore profondo, le lacrime e gli abbracci si intrecciano, mentre la richiesta di giustizia risuona forte tra le strade di Nairobi. È fondamentale ascoltare queste voci e agire per prevenire future tragedie.

N airobi, 26 giu. (askanews) – Il giorno dopo che le proteste in Kenya hanno causato almeno 16 morti, secondo Amnesty International, le famiglie in lutto chiedono giustizia. Davanti all’obitorio a Nairobi è un via vai di auto, tra gli abbracci e le lacrime dei famigliari. “Non so cosa dire, sono senza parole. Voglio giustizia per lui perché era tutto per me”, afferma una donna, Winfred Mwangi, il cui marito è morto durante le proteste, rimasta con due figli piccoli. Una zia, Fatuma Opango, il cui nipote adolescente è stato ucciso durante la protesta, chiede giustizia per il figlio del fratello, e racconta: “Mi è stata mandata una foto perché girava voce che due ragazzi fossero stati uccisi a Rongai, ed è così che sono arrivata qui all’obitorio comunale, dove ho mostrato alle guardie di sicurezza la foto di Ian Opango (il nipote, ndr), e mi hanno detto che il suo corpo era all’obitorio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - "Condanniamo questo uso eccessivo della forza" - denuncia Hussein Khalid, Direttore esecutivo di Vocal Africa a proposito delle vittime in Kenya.

In questa notizia si parla di: kenya - condanniamo - eccessivo - forza

Kenya, dopo proteste i famigliari chiedono giustizia: almeno 16 morti.

Kenya, dopo proteste i famigliari chiedono giustizia: almeno 16 morti - Il giorno dopo che le proteste in Kenya hanno causato almeno 16 morti, secondo Amnesty International, le famiglie in lutto chiedono giustizia. Riporta libero.it

AFRICA/KENYA - “Condanniamo con forza la banda di corrotti che ha artificiosamente aumentato i prezzi degli alimenti” afferma l'Arcivescovo di Mombasa - Agenzia Fides - “Condanniamo con forza la banda di corrotti che ha artificiosamente aumentato i prezzi degli alimenti” afferma l'Arcivescovo di Mombasa. Scrive fides.org