Condannato per il tentato omicidio della moglie evade dai domiciliari arrestato di nuovo

Un uomo di 77 anni di Fondi, condannato per tentato omicidio della moglie, evadeva dai domiciliari e veniva nuovamente arrestato. La vicenda riaccende i riflettori sulla sicurezza e sulle misure di sorveglianza, sollevando interrogativi sulla gestione dei condannati a restrizioni domestiche. Un episodio che sottolinea come la giustizia debba vigilare attentamente per garantire la tutela di tutti. La vicenda prosegue con nuovi sviluppi e profonde riflessioni sul sistema penitenziario italiano.

Stava scontando ai domiciliari la condanna per il tentato omicidio della moglie ma è stato trovato fuori dalla sua abitazione e arrestato di nuovo. E’ accaduto a Fondi a un uomo di 77 anni del posto. L’anziano era ristretto in regime di detenzione domiciliare, appunto, poiché condannato a 5. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

