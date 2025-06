Condannati in via definitiva ma erano ancora in libertà | catturate sette persone

contenimento di soggetti condannati, anche in via definitiva, che continuavano a eludere la giustizia. La Polizia di Foggia ha catturato sette persone, dimostrando ancora una volta il suo impegno nel garantire legalità e sicurezza. Questi interventi testimoniano che nessuno può sfuggire alla legge, rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Nonostante la condanna passata in giudicato, erano ancora in stato di libertà le sette persone arrestate dalla Polizia di Stato a Foggia e in provincia nell’ultimo mese. In questo periodo, la Questura ha dato un notevole impulso all’attività info-investigativa finalizzata alla ricerca e alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

