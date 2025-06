Concorso Università Federico II di Napoli | si cercano collaboratori al CeSMA scadenza 8 luglio Bando

Se sei alla ricerca di un’opportunità stabile nel mondo accademico, questa è la tua occasione! L’Università Federico II di Napoli ha aperto un concorso pubblico per due posti a tempo indeterminato presso il CeSMA, rivolto a diplomati. La scadenza per presentare la domanda è l’8 luglio 2025. Non perdere questa chance unica di entrare in un’università prestigiosa e costruire il tuo futuro professionale.

Nuova opportunità di lavoro stabile. L’Università Federico II di Napoli ha indetto un concorso pubblico per due posti a tempo indeterminato. Il bando è aperto ai diplomati e la scadenza per la domanda è fissata per l’8 luglio 2025. Una chance concreta per entrare nel mondo accademico. Cosa prevede il bando L’Università Federico II di . Concorso Università Federico II di Napoli: si cercano collaboratori al CeSMA, scadenza 8 luglio Bando . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: università - federico - bando - concorso

Terremoto, forte scossa 4.4 ai Campi Flegrei avvertita anche a Napoli. Evacuata l'Università Federico II a Fuorigrotta e molte scuole - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito oggi, martedì 13 maggio 2025, alle ore 12:08, i Campi Flegrei, avvertita anche a Napoli.

L'Università Federico II bandisce una selezione per l'assegnazione di due borse, di Euro 25.000,00 ciascuna, a sostegno delle attività di ricerca svolte dalle ricercatrici durante e dopo il periodo di maternità, ad esclusione del periodo di astensione obbligatoria Vai su Facebook

Università di Napoli Federico II: concorso per collaboratori diplomati; GEP: bando per due ricercatrici in maternità; Università di Napoli Federico II: concorsi per collaboratori e funzionari.