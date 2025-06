Concorso per 1248 funzionari ministero Interno | riapertura della domanda

Sei interessato a una carriera nel settore pubblico? Buone notizie: i termini per il concorso da 1248 funzionari del Ministero dell’Interno sono stati riaperti! La modifica, resa necessaria dalla sentenza del Tribunale di Milano, permette a nuovi candidati di presentare domanda. Se possiedi i requisiti richiesti, questa è la tua opportunità di contribuire all’amministrazione civile del nostro paese e costruire un futuro stabile e gratificante. Non perdere questa occasione!

Sono stati riaperti i termini di presentazione della domanda al concorso pubblico per reclutare 1248 funzionari dell’Amministrazione civile del ministero dell’Interno. La modifica parziale e la riapertura del bando si sono rese necessarie per dare esecuzione a quanto ha disposto la sentenza esecutiva della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano n. 753 del 15 febbraio 2025. Per effetto della sentenza stessa, i soggetti interessati e in possesso dei requisiti previsti dal bando possono presentare domanda per partecipare al concorso del ministero dell’Interno fino al 10 luglio 2025. Concorso ministero Interno 2025: chi può candidarsi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Concorso per 1248 funzionari ministero Interno: riapertura della domanda

