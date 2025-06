Concorso ordinario IRC 2025 | elenco CONVOCAZIONI prove scritte 16 e 17 luglio In aggiornamento

Le convocazioni per le prove scritte del Concorso Ordinario IRC 2025 sono state finalmente pubblicate, con date fissate per il 16 e 17 luglio. Un passo fondamentale per migliaia di candidati pronti a dimostrare le proprie competenze, spaziando dall’infanzia alla secondaria. Restate aggiornati: il calendario ufficiale e gli orari delle prove sono in costante aggiornamento per garantirvi un percorso chiaro e trasparente verso il successo!

Pubblicate le convocazioni per le prove scritte del concorso ordinario IRC 2025. I test si terranno a luglio e riguarderanno ogni ordine e grado di scuola, dall'infanzia alla secondaria, come stabilito dai decreti ministeriali (DM 103 e 1042024). Calendario e orari delle prove scritte del Concorso ordinario IRC Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM).

