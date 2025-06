Conclusi lavori potenziamento sulla linea Battipaglia – Potenza

Con grande soddisfazione, annunciamo che i lavori di potenziamento sulla linea Battipaglia-Potenza sono stati completati con successo, rispettando i tempi stabiliti. Questo importante intervento rafforza l’efficienza e la rapidità della tratta, migliorando significativamente il servizio per migliaia di viaggiatori. Un passo avanti concreto per un’infrastruttura più moderna, sicura e affidabile: il futuro dei trasporti regionali è già in movimento.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono terminati, come da cronoprogramma, gli interventi di potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Battipaglia – Potenza, finalizzati a garantire i massimi standard prestazionali dell’infrastruttura, l’accessibilità e la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali. Iniziati lo scorso 1° aprile, gli interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) hanno seguito quelli già realizzati nel 2024 e sono stati necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario, l’incremento della capacità della rete, benefici in termini di puntualità e l’ottimizzazione dei tempi di viaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Conclusi lavori potenziamento sulla linea Battipaglia – Potenza

