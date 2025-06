Concessione stadio Franco Scoglio all’Acr Messina i consiglieri comunali dicono no

La questione della concessione dello stadio “Franco Scoglio” all’Acr Messina sta accendendo il dibattito pubblico, coinvolgendo direttamente i consiglieri comunali Dario Carbone e Giandomenico La Fauci. Mentre alcuni chiedono una gestione più trasparente e condivisa, altri si oppongono fermamente. La decisione finale potrebbe infatti segnare un punto di svolta per il futuro sportivo e sociale della città. La tensione è palpabile, e le implicazioni sono ancora tutte da scoprire.

I consiglieri comunali Dario Carbone e Giandomenico La Fauci hanno preso posizione sulla possibile concessione dello stadio “Franco Scoglio” all’Acr Messina per la prossima stagione agonistica. Carbone, rappresentante di Fratelli d’Italia, ha richiesto una convocazione urgente del sindaco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: concessione - stadio - franco - scoglio

Ternana, gestione stadio Liberati: “Durata della concessione fino alla sottoscrizione del progetto del nuovo stadio” - La Ternana Calcio avvia una nuova fase nella gestione dello stadio Liberati, grazie alla durata della concessione fino alla realizzazione del nuovo progetto stadium.

IL RITORNO DI SCIOTTO. RICHIESTO AL COMUNE IL NULLAOSTA PER LO STADIO. Su impulso del socio di minoranza Pietro Sciotto l'Acr Messina ha presentato oggi istanza al Comune per l'utilizzo dello stadio "Franco Scoglio" per la prossima stagione sp Vai su Facebook

Acr Messina, stadio Franco Scoglio: i consiglieri contro la concessione alla famiglia Sciotto; Messina, concessione stadio “Scoglio”: aggiudicata al Football Club. Le dichiarazioni di Gallo; Stadio “Franco Scoglio”, Sicilia Futura mette sotto accusa la concessione trentennale.

Concessione stadio "Franco Scoglio" all’Acr Messina, i consiglieri comunali dicono no - Dario Carbone e Giandomenico La Fauci hanno preso posizione sulla richiesta, che sarebbe stata presentata da Pietro Sciotto e Stefano Alaimo ... Da today.it

Acr Messina, stadio Franco Scoglio: i consiglieri contro la concessione alla famiglia Sciotto - La Fauci e Carbone all'attacco dopo la richiesta "presentata ieri" per l'utilizzo dell'impianto: "L'amministrazione abbia il coraggio di dire no" The post Acr Messina, stadio Franco Scoglio: i consigl ... Scrive msn.com