Concerto di San Giovanni a Torino | quando e dove vederlo in televisione 

Il 24 giugno, Torino ha vibrato sotto le note del grande concerto di San Giovanni in Piazza Vittorio, un evento che ha radunato oltre 40.000 cittadini tra musica, allegria e tradizione. Se ti sei perso il live, niente paura: scopri quando e dove seguirlo in televisione per rivivere l’atmosfera magica di questa festa indimenticabile. Prepara popcorn e coperta, perché la musica di Torino ti aspetta anche sul piccolo schermo!

Più di 40.000 torinesi hanno partecipato martedì 24 giugno alla Festa di San Giovanni assistendo dal vivo a Torino is Fantastic il grande concerto in Piazza Vittorio a cui hanno preso parte alcuni degli artisti più amati della musica italiana. La festa per il santo patrono è stata una serata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Vivi un'esperienza unica alla Chiesa di San Giovanni! Venerdì 16 maggio, il RCC Gospel Choir darà vita a un emozionante concerto gospel, parte delle celebrazioni per Correggio500.

Con "Personale" di Mahmood si è aperto, ieri sera, 24 giugno, sul palco di piazza Vittorio Veneto, il concerto per San Giovanni: "Torino is Fantastic" ha avuto come main sponsor Fiat e guest star il rapper Shaggy. Di fronte a una piazza gremita si sono esibiti A Vai su Facebook

I torinesi, quelli che hanno partecipato alla Festa di San Giovanni a Torino o anche coloro che avrebbero voluto esserci, domenica 29 giugno alle ore 21:20 su Canale 5 potranno rivedere il concerto

Lo spettacolo con Annalisa, Tananai, Mahmood, Noemi, Venditti, Nannini e Shaggy