Concerto di Radio Italia Ztl sospesa in tutto il centro per due giorni

Preparati a vivere un weekend ricco di musica e emozioni! Per il grande concerto di Radio Italia al Foro Italico, la ZTL nel centro storico sarà sospesa non solo sull'asse di via Roma, ma in tutta la zona per due giorni. Un'occasione unica per lasciarsi coinvolgere dall'energia dell'evento senza preoccupazioni. Ecco i dettagli e le novità su questa straordinaria iniziativa cittadina.

Ztl sospesa oggi in tutto il centro storico e non solo sull'asse di via Roma, come previsto in un primo momwento, in occasione del concerto di Radio Italia di stasera al Foro Italico. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale Angelo Colucciello dopo una serie di.

Radio Italia Live – Il Concerto 2025, a Palermo Annalisa, Blanco, Negramaro - Preparati a vivere un’estate indimenticabile: Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo il 27 giugno 2025 nel suggestivo Foro Italico, portando sul palco star come Blanco, Annalisa e i Negramaro.

Radio Italia Live, stasera concerto a Palermo anche in tv: la scaletta e i cantanti sul palco; C'è il concerto di Radio Italia, novità per la Ztl a Palermo; Concerto Radio Italia. ZTL sospesa in tutto il centro storico.

PALERMO – Ztl sospesa oggi in tutto il centro storico di Palermo in occasione del concerto di Radio Italia che si terrà questa sera, venerdì 27 giugno, al Foro Italico.

Il giorno del grande concerto di Radio Italia Live, tutto pronto al Foro Italico: traffico, ztl sospesa, divieti, accessi, scaletta - Il Concerto di Radio Italia Live è pronto per illuminare Palermo con un grande show al Foro Italico, tra star della musica, strade chiuse e trasporti pubblici potenziati.