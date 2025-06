Concerto benefico per il Coro Davvero con l' omaggio alle colonne sonore dei film

Un concerto benefico imperdibile a Savignano sul Rubicone, dove il Coro Davvero, composto da oltre 80 talentuosi musicisti, rende omaggio alle migliori colonne sonore dei film. Domenica 29 giugno, l’arena Gregorini si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e solidarietà . Un’occasione unica per lasciarsi coinvolgere dalla magia della musica e supportare una causa importante: non mancate!

Spazio alla musica a Savignano sul Rubicone. Domenica 29 giugno l'arena Gregorini ospita Coro Davvero, la formazione di oltre 80 elementi nata all'interno dell'omonima associazione diretta da Silvia Branducci con Fabio Sica e Sara Garattoni. Nel corso del tour estivo il coro si esibisce con un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: coro - davvero - concerto - benefico

QUANDO LA MUSICA UNISCE E DA SPERANZA Un brano Gospel iconico, cantato dal coro degli OverTwelve SMA e Rejoice Gospel Choir durante l'evento BENEFICO Gospel & Pop. Una serata magica che ha aiutato le associazioni Contro Vento e AIMuSe Vai su Facebook

Giovanissimi talenti in concerto con l’Orchestra Amadeus per la Croce Rossa di Legnano; Giovani talenti musicali con l'orchestra Amadeus per la Croce Rossa; Gianmarco Carroccia a Lecce in un concerto davvero speciale.

’Melodramma in Coro’ a Lugo Concerto benefico per la musica - Il Resto del Carlino - 30 al Chiostro del Monte esibizione del Coro Casa della Carità, composto da 40 elementi ... Segnala ilrestodelcarlino.it

In San Secondo concerto benefico per raccogliere fondi a favore della Sla - Venerdì sera alle 21 nella Collegiata di San Secondo si terrà il concerto benefico “Voci di solidarietà”. Si legge su gazzettadasti.it